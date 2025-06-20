Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Devam eden İsrail-İran savaşı nedeniyle petrol fiyatlarında yükseliş devam ediyor.

79 dolara yaklaşan Brent petrol, akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor.

Motorinin litre fiyatına son olarak 1 lira 75 kuruş zam yansıtılmıştı. Zammın ardından motorinin litre fiyatı 52 TL’yi aşmıştı.

Dev zam geliyor

21 Haziran Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1.51 TL, motorinin litre fiyatına 3.30 TL zam bekleniyor.

20 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 49.99 TL

Motorin: 51.39 TL

LPG: 25.09 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 49.84 TL

Motorin: 51.27 TL

LPG: 24.49 TL

Ankara:

Benzin: 50.66 TL

Motorin: 52.24 TL

LPG: 24.99 TL

İzmir:

Benzin: 50.99 TL

Motorin: 52.59 TL

LPG: 24.94 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuruna göre hesaplanıyor. Elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. Bu tutara KDV de ilave edilerek nihai pompa satış fiyatı belirleniyor.