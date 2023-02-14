Benzin ve motorine büyük zam geldi (14 Şubat 2023 benzin ve motorin fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikle birlikte benzin ve motorin fiyatları sık sık değişiyor. Benzin ve motorine gece yarısından itibaren zam geldi.

Benzinin litre fiyatı 14 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,09 TL zamla 20,92 TL'ye yükseldi. Motorinin litre fiyatı ise 1,21 TL artışla 21,28 TL oldu.

2023 yılı başında benzin fiyatları 21,14 TL; motorin fiyatları ise 23,50 TL seviyesindeydi.