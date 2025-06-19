Benzin ve motorine zam geldi: Litre fiyatı 50 lirayı aştı

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

İsrail-İran gerilimiyle yükselen petrol fiyatları, akaryakıt zammını beraberinde getirdi. Benzin ve motorin fiyatlarına gelen zam sonrası büyükşehirlerde litre fiyatları 50 liranın üzerine çıktı.

1 haftada benzine 3, motorine 5 lira zam

12 Haziran 2025'de İstanbul'da benzinin litre fiyatı 46,96 lira, motorinin litre fiyatı ise 46,27 lira seviyesinde bulunuyordu.

Yapılan son zamlarla birlikte 1 haftada İstanbul'da benzine 3 lira, motorine ise 5 lira zam gelmiş oldu.

19 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 49.99 TL

Motorin: 51.39 TL

LPG: 25.09 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 49.84 TL

Motorin: 51.27TL

LPG: 24.49 TL

Ankara:

Benzin: 50.66 TL

Motorin: 52.24 TL

LPG: 24.99 TL

İzmir:

Benzin: 50.99 TL

Motorin: 52.59TL

LPG: 24.94 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuruna göre hesaplanıyor. Elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. Bu tutara KDV de ilave edilerek nihai pompa satış fiyatı belirleniyor.