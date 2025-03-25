Benzin zammı tabelaya yansıdı (25 Mart 2025 güncel akaryakıt fiyatları)
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Benzinin litresine 1 lira 51 kuruş zam geldi. Yaşanan artış sonrası İstanbul'da benzinin litre fiyatı 46.72 TL seviyesine yükseldi. Motorinde ise bu gece yarısından itibaren 1 lira 42 kuruş fiyat artışı bekleniyor. 25 Mart 2025 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
Benzine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 51 kuruş zam geldi. Motorine ise çarşamba gününden geçerli olmak üzere 1 lira 42 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
25 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 46.72 TL
Motorin litre fiyatı: 45.41TL
LPG litre fiyatı: 27.59 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 46.57 TL
Motorin litre fiyatı: 45.29 TL
LPG litre fiyatı: 26.99 TL
Ankara akaryakıt fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 47.27 TL
Motorin litre fiyatı: 46.14 TL
LPG litre fiyatı: 27.49 TL
İzmir akaryakıt fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 47.64TL
Motorin litre fiyatı: 46.51 TL
LPG litre fiyatı: 27.34 TL