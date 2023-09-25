Benzine indirim yolda!

Petrol fiyatlarının yılın en yüksek seviyelerinde seyretmesiyle birlikte akaryakıtlarına fiyatlarına da art arda zam geliyor. Rusya'nın ihracatı kısıtlaması petrol fiyatlarında yukarı yönlü etki yapıyor. Geçtiğimiz hafta motorine 2,03 TL, benzine de 1 lira 60 kuruş zam yapılmıştı. İstanbul'da motorinin litresi 40 liradan satılırken benzinin litresi ise son zamla birlikte 38 lira 47 kuruşa yükseldi.

Yapılan zamlar yakından takip edilirken salı gecesinden itibaren Çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzine 1,15 TL indirim bekleniyor.