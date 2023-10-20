Benzine zam geliyor

İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışma petrol fiyatlarını artırmaya devam ediyor. Benzin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere zam gelmesi bekleniyor. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 50 kuruş zam gelecek.

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 35,21 TL’ye, Ankara’da 35,86 TL’ye, İzmir’de 35,97 TL’ye yükselecek. Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 39,58 TL, Ankara’da 40,16 TL, İzmir’de 40,34 TL seviyesinde bulunuyor.