Benzine zam geliyor!
Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Motorinin litre fiyatına gelen 1 lira 15 kuruşluk zammın ardından benzine de zam geliyor.
Motorine 20 Ocak'ta gelen 1 lira 15 kuruşluk zammın ardından benzine de zam geliyor. Otogaza (LPG) 40 kuruş, motorine 1,15 TL'lik zammın ardından; akaryakıt dağıtım firmaları benzin zammı için hazırlık yapıyor.
Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre benzinin litresine asgari 1 TL zam yapılacak. Zamlı tarife 24 Ocak Çarşamba saat 00.01’den itibaren geçerli olacak.
İstanbul Avrupa Yakası Güncel Akaryakıt Fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,91 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,21 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 20,28 TL
İstanbul Anadolu Yakası güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,82 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,14 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 19,76 TL