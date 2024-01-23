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Benzine zam geliyor!

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Motorinin litre fiyatına gelen 1 lira 15 kuruşluk zammın ardından benzine de zam geliyor.

Haber Merkezi
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Motorine 20 Ocak'ta gelen 1 lira 15 kuruşluk zammın ardından benzine de zam geliyor. Otogaza (LPG) 40 kuruş, motorine 1,15 TL'lik zammın ardından; akaryakıt dağıtım firmaları benzin zammı için hazırlık yapıyor.

Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre benzinin litresine asgari 1 TL zam yapılacak. Zamlı tarife 24 Ocak Çarşamba saat 00.01’den itibaren geçerli olacak.

İstanbul Avrupa Yakası Güncel Akaryakıt Fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,91 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,21 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 20,28 TL

İstanbul Anadolu Yakası güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,82 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,14 TL

 İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 19,76 TL