Benzinin ardından bu kez de motorine zam geliyor! (29 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları)

Akaryakıt fiyatları 29 Ağustos 2025 Cuma günü de vatandaşların gündeminde. İstanbul, Ankara ve İzmir’de sürücüler benzin, motorin ve LPG fiyatlarını yakından takip ediyor.

Yeni motorin zammı yolda

Sektör kaynaklarından edinilen son bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde yapılan benzin zammının ardından bu kez motorin fiyatlarında artışa gidilecek.

27 Ağustos Çarşamba günü benzine 1,21 TL zam yapılmıştı. Motorinin litre fiyatına, 30 Ağustos Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 TL’yi aşan bir zam yapılması bekleniyor

Yeni fiyatların gece yarısından itibaren pompa satış fiyatlarına yansıtılacağı öngörülüyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel fiyatlar

İstanbul (Avrupa Yakası): Benzin 52,84 TL, motorin 52,15 TL, LPG 26,51 TL

İstanbul (Anadolu Yakası): Benzin 52,69 TL, motorin 52,03 TL, LPG 25,88 TL

Ankara: Benzin 53,63 TL, motorin 53,09 TL, LPG 26,40 TL

İzmir: Benzin 53,95 TL, motorin 53,43 TL, LPG 26,33 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bu rakamlara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve EPDK payı eklendikten sonra Katma Değer Vergisi (KDV) dahil edilerek nihai pompa satış fiyatı ortaya çıkıyor.