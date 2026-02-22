BOTAŞ’a 2026’da 26,5 milyar liralık iletim yatırımı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) 2026 yılına ilişkin doğalgaz iletim şebekesi yatırım programını onayladı. Kurul kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, BOTAŞ’ın 2026 yılı iletim şebekesi yatırımlarının toplam tutarı 26 milyar 492 milyon 654 bin 30 lira olarak belirlendi. Program kapsamında proje bazında tahsis edilen ödeneklerin belirlenen tavanı aşamayacağı hükme bağlandı.

Bu çerçevede, yatırım programında yer almayan herhangi bir proje için harcama yapılamayacak; yatırım ödenekleri yatırım dışı amaçlarla kullanılamayacak. Ayrıca, 2026 ulusal iletim şebekesi yatırım programında yapılacak her türlü değişiklik EPDK Kurul onayına tabi olacak.

BOTAŞ’ın, yatırım programının gelişimine ilişkin dönemsel raporları 1 Ocak–30 Haziran ve 1 Temmuz–31 Aralık dönemlerini kapsayacak şekilde hazırlayarak, ilgili dönemlerin bitimini izleyen en geç 30 gün içinde EPDK’ya sunması kararlaştırıldı.

Karar hükümlerinin yürütülmesinden EPDK Başkanı sorumlu olacak.