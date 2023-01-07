  1. Dünya Gazetesi
  2. Enerji
  3. BOTAŞ'tan açıklama: İran'dan gaz teslimatı yüzde 70 azaldı
Takip Et

BOTAŞ'tan açıklama: İran'dan gaz teslimatı yüzde 70 azaldı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Türkiye'ye Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gazın, İran iletim şebekesinden kaynaklı bir arıza nedeniyle 1 Ocak'tan itibaren yüzde 70 azaldığını bildirdi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

BOTAŞ'ın internet sitesinde yer alan duyuruda, arızanın kısa sürede giderilmesi için görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemize Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gazın, İran iletim şebekesinden kaynaklı bir arıza nedeniyle 1 Ocak 2023'ten itibaren yüzde 70 oranında eksik teslimat yapılacağı bildirilmiştir. Arızanın kısa sürede giderilmesi için İranlı muhataplarımız nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş ve konu hassasiyetle takip edilmektedir. Kış döneminde bulunduğumuz bu dönemde, ülke genelindeki doğal gaz kullanımının olumsuz etkilenmemesi için gerekli tüm önlemler alınmış olup, ilave gaz ihtiyaçlarımız Doğal Gaz Depolama Tesislerimizden karşılanmaktadır."

İran'dan anlaşmaya yakın sinyali

Iran Haberleri

İran'dan anlaşmaya yakın sinyali
Spot piyasada doğal gaz fiyatları belirlendi

Doğalgaz Haberleri

Spot piyasada doğal gaz fiyatları belirlendi
Bu konularda ilginizi çekebilir
iran doğalgaz