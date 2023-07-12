Brent petrol 79,31 dolardan işlem görüyor

Dün 79,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,40 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 düşüşle 79,31 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,76 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesinde dalgalı seyir izliyor.

Brent petrolde teknik olarak 79,47 ile 79,68 dolar aralığının direnç, 79,26 ile 79,05 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.