Bugün tabelaya yansıması bekleniyordu: Motorine zam geldi mi? (30 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları)

Akaryakıt fiyatları 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü de gündemin üst sıralarında yer alıyor. Benzine geçtiğimiz günlerde 1,21 TL zam yapılırken, motorin fiyatlarında beklenen artış pompa satışlarına yansımadı.

Motorine 1 TL'nin üzerinden zam bekleniyordu

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorine 1 TL’yi aşan bir zam yapılması öngörülüyordu. İstanbul, Ankara ve İzmir’de akaryakıt fiyatları sabit kaldı.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul (Avrupa Yakası): Benzin 52,84 TL, Motorin 52,15 TL, LPG 26,51 TL

İstanbul (Anadolu Yakası): Benzin 52,69 TL, Motorin 52,03 TL, LPG 25,88 TL

Ankara: Benzin 53,63 TL, Motorin 53,09 TL, LPG 26,40 TL

İzmir: Benzin 53,95 TL, Motorin 53,43 TL, LPG 26,33 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bu fiyatlara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve EPDK payı eklendikten sonra Katma Değer Vergisi (KDV) de eklenerek pompaya yansıyor.