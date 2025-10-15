CHARGE Europe 2025, SOCAR Türkiye ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleşti

Enerji sektörünün marka, iletişim ve strateji odaklı en önemli etkinliklerinden biri olan CHARGE Europe 2025 – Powering Energy Brands–Conference and Awards, bu yıl “Belirsiz Zamanlarda Tutarlılığı Korumak” temasıyla düzenlendi.

İki gün süren programda, markalaşma süreçlerinden iletişim stratejilerine, marka değeri yatırımlarından paydaş güvenine; dijital dönüşümden sürdürülebilirlik hedeflerine kadar enerji markalarının geleceğini şekillendiren konular ele alındı. Katılımcılar, yapay zekâ ve dijital inovasyonun marka algısı, müşteri deneyimi ve kurumsal itibar üzerindeki etkilerine dair kapsamlı içgörüler edindi.

SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov, “Enerji Dünyasındaki Dönüşüme SOCAR’ın Bakışı: İş Birliğinin Önemi ve Sektörün Geleceğini Şekillendirmek” başlıklı konuşmasında, enerji sektöründe dönüşümün ancak güçlü iş birlikleri, yenilikçi yaklaşımlar ve uzun vadeli vizyonla sürdürülebilir hale geleceğini vurguladı.

Ibadov, etkinlik sonrası değerlendirmesinde şunları söyledi:

“İstanbul, kıtaların ve enerji pazarlarının kesişim noktasında, küresel enerji diyaloğu için eşsiz bir merkez konumunda. CHARGE Europe 2025’e ev sahipliği yapmaktan ve sektörümüzün geleceğini şekillendiren fikirlerin paylaşılmasına katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz.”

SOCAR Türkiye Kurumsal İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov ise CHARGE Energy Branding Kurucusu ve CEO’su Dr. Fridrik Larse moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, “Makro belirsizlik dönemlerinde ulusal enerji şirketlerinin hedef kitlelerle güçlü bağlar kurabilmesi için marka netliği ve yatırımın rolü” üzerine görüşlerini paylaştı.

Panelde, küresel marka bütünlüğü ile yerel bağ kurma dengesinin önemi ve enerji şirketlerinin değişen iletişim dinamiklerine nasıl uyum sağlayabileceği ele alındı.

Yusifov etkinliğin önemini şu sözlerle vurguladı: “CHARGE, yalnızca sektör profesyonellerini bir araya getirmekle kalmıyor; aynı zamanda markaların, iletişimin ve stratejinin enerji dönüşümündeki kritik rolünü de gündeme taşıyor. İstanbul’daki ev sahipliğimiz, etkinliğe ayrı bir değer kattı.”

Zirve, enerji sektöründe marka ve iletişim alanındaki en yenilikçi uygulamaların ödüllendirildiği CHARGE Enerji Markalaşma Ödülleri ile sona erdi.