Denizli'de enerji projelerine yönelik yeni adım

Denizli'de yönelik enerjide acele kamulaştırma kararları alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Denizli'de kurulacak Sandalcık Regülatörü ve HES üretim tesisi için gerekli bazı taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılacak.