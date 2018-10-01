Doğalgaz ve elektrik cep yakacak

01 Ekim 2018

Doğalgaz ve elektrik fiyatları üç ay içinde üçüncü defa artırılırken, sektör kaynaklarına göre meskenlerde kullanılan doğalgaza ve elektriğe yüzde 9, sanayi için ise yüzde 18'in üzerinde zam yapıldı.

Yapılan hesaplamalar, üç zammın ardından mesken için elektrik ve doğalgaz fiyatının temmuz sonuna kıyasla toplam yüzde 30, sanayi için yüzde 48 yükseldiğini ortaya koyuyor.

Enerji ve dağıtım sektörü yetkililerinin verdiği bilgiye göre konutta kullanıma yapılan yüzde 9 zammın yanı sıra sanayide kullanılan doğalgazın fiyatı yüzde 18.5, sanayide ve ticarethanede kullanılan elektriğin fiyatı sırasıyla yüzde 18.6 ve yüzde 18 artırıldı. Artışlar bugünden itibaren geçerli olacak.

Sektör kaynakları elektrik fiyatlarını artıran EPDK kararının bugün Resmi Gazete'de yayımlanmasının beklendiğini kaydetti. Doğalgaz fiyat artışları ise kamu boru hattı işletmecisi ve gaz tedarik şirketi BOTAŞ tarafından yapılıyor.

Tüketici fiyatları enflasyonu yılın başından bu yana artış gösterirken bugünkü fiyat artışları enflasyonu daha da yukarı taşıyacak. Elektriğin enflasyon sepetinde yüzde 2.39, doğalgazın yüzde 1.44 ağırlığı bulunuyor.

Doğalgaz fiyatlarına zam

Elektrik fiyat tarifelerine zam geldi

Yapılan hesaplamalarına göre elektriğe yüzde 9 zammın tüketici enflasyona yüzde 0.22 doğrudan artırıcı etkisi olacak.

Doğalgazdaki yüzde 9 zammın doğrudan etkisi ise 0.13 puan. İki zammın da enflasyona doğrudan etkilerinin yanı sıra dolaylı etkileri de olabiliyor.

Elektrik ve doğalgazda hane kullanım fiyatlarına yapan üç zammın enflasyona toplam doğrudan etkisi yaklaşık 1 puan oldu.

Fiyat artışları hane halkının yanı sıra üreticiler üzerinde de baskı yaratacak. TEB Yatırım tarafından yayımlanan değerlendirmeye göre fiyat artışlarından en çok etkilenen ana sanayi kolları arasında cam ve çimento üreticileri yer alıyor.

Sanayi için doğalgazdaki yüzde 18.5 fiyat artışının Soda Sanayi, Şişecam ve Anadolu Cam'ın faiz, amortisman ve vergi öncesi kârını (FAVÖK) yüzde 7 ile yüzde 13 arasında aşağı çekmesinin beklendiği ifade edilen raporda, çimento şirketlerinin maliyetlerinin de yaklaşık yüzde 25'ini elektriğin oluşturduğuna dikkat çekildi.

Kaynak: Reuters