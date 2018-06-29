Doğalgaza yüzde 20 zam sinyali

29 Haziran 2018

Mehmet KARA

Doğalgaz piyasasında, BOTAŞ’ın 1 Temmuz 2018 tarihinden geçerli olmak üzere gaz satış tarifelerine zam yapacağına yönelik beklentiyi doğrulayan bir gelişme yaşandı.

Enerji Günlüğü’nün edindiği bilgiye göre BOTAŞ, dengeleme gazı fiyatlarında geçtiğimiz aya göre yüzde 20’lik bir artış yapıldığını duyurdu.Piyasa aktörleri bu artışı, 1 Temmuz 2018 tarihinde doğalgaz tarifelerine yaklaşık aynı oranda (veya en az 50 TL) zam yapılacağının işareti olarak değerlendiriyor.

Dengeleme gazı piyasası, kullanıcıların aylık bazda önceden bildirdikleri miktarda doğalgazı tüketemeyeceklerini gördükleri takdirde bunu tahmininden daha fazla tüketim gerçekleştiren bir başka kullanıcıya satabildiği (ya da tam tersi) pazar olarak biliniyor. Talep ettiğinden fazla tüketen kullanıcı, bu miktarı ihtiyaç fazlası gazı bulunan bir başka oyuncudan alamadığı takdirde, fazladan tükettiği kısım için BOTAŞ'ın belirlediği dengeleme gazı fiyatını ödüyor. Ve bu fiyat, olağan gaz satış tarifelerinden daha yüksek oluyor.

Türkiye’de BOTAŞ doğalgazı dolar ile ithal ederken, konut-ısınma, sanayi ve elektrik üretimi amaçlı kullanım olmak üzere üç farklı grupta satış tarifesini TL cinsinden belirliyor. Sanayi (proses) ve elektrik üretimi amaçlı tarifeler, kendi içinde tüketim miktarlarına göre alt gruplara da ayrılıyor.