Enerji devinden dikkat çeken rapor: Küresel LNG talebi patlayacak! Türkiye önlemini şimdiden aldı

Denizcilik sektöründe çevreci ve düşük emisyonlu yakıt arayışları sürerken, sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) önemi giderek artıyor. Rystad Energy’nin analizine göre, LNG’nin gemi yakıtı olarak kullanımı 2030 yılına kadar mevcut seviyesinin en az iki katına ulaşacak.

Şirketin tedarik zinciri araştırmaları kıdemli başkan yardımcısı Jo Friedmann, küresel LNG yakıt ikmali hacminin 2025 sonunda 4 milyon tonu aşabileceğini, 2030’a kadar ise bu miktarın katlanacağını ifade etti.

Singapur lider, Çin ve Hollanda takipte

Dünyanın en büyük yakıt ikmal merkezi olan Singapur, 2025’in üçüncü çeyreğinde küresel LNG ikmalinde liderliğini korudu. Çin ve Hollanda ise ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Singapur yönetimi, artan talebi karşılamak için yeni ikmal lisansları vermeye hazırlanıyor.

TotalEnergies’ten 15 milyon ton tahmini

Fransız enerji devi TotalEnergies, LNG ve biyo-LNG yakıt ikmali talebinin 2030’a kadar 15 milyon tona yükseleceğini öngörüyor. Bu beklenti, denizcilikte düşük emisyonlu yakıtların daha yaygın kullanılacağına işaret ediyor.

“Altyapısı hazır, kolay erişilebilir”

Gemi brokerı Fearnleys’den Tuomas Maljanen, LNG’nin cazip yönlerini şu sözlerle vurguladı:

“Sahipler nihayetinde en düşük maliyeti sağlayan yakıtı seçecekler. LNG harika çünkü altyapısı mevcut. Kolayca temin edilebilir. Belki ileride, umarım, oldukça ucuz da olacaktır.”

Türkiye’den "önlem niteliği"nde adımlar

Küresel LNG talebindeki bu artış öngörüsüne paralel olarak Türkiye de enerji arz güvenliğini sağlamak amacıyla kritik adımlar attı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın öncülüğünde son iki haftada 12 uluslararası LNG anlaşması imzalandı.

BOTAŞ; Oman LNG, BP, Shell, CHENIERE, Equinor ve Woodside gibi dev şirketlerle yaptığı sözleşmeler sayesinde 2025-2028 yılları arasında toplam 15 milyar m³ doğal gaz eşdeğeri LNG tedarikini güvence altına aldı.

Uzun vadeli işbirlikleri

Türkiye ayrıca ABD merkezli Mercuria ile 20 yıllık LNG tedarik anlaşması yaparken, Avustralyalı Woodside Energy ile 2030’dan itibaren 9 yıl süreyle yıllık 5,8 milyar m³ LNG için ön protokol imzaladı.