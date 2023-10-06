Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar İsrail'e gidecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İsrail gazının Türkiye'ye getirilmesi için görüşmelerde bulunmak üzere İsrail'i ziyaret etmeyi planladığını söyledi. Bakan Bayraktar, NTV televizyonuna verdiği demeçte "Bu konuyu hem mevkidaşımız İsrail Enerji Bakanı ile hem de bu alanda faaliyet gösteren şirketlerle yüz yüze görüşmeyi planlıyoruz" dedi. Bakan Bayraktar, Ankara'nın İsrail gazını Türkiye'ye getirmeyi öncelik olarak gördüğünü de sözlerine ekledi. "Gazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması sadece kapsamın bir parçası. Esas olan İsrail gazının Türkiye'ye gelmesidir" diyen Bayraktar, Türkiye'nin kendisini sadece bir transit ülke olarak konumlandırmadığını da sözlerine ekledi.

Ayrıca, İsrail Enerji Bakanı Israel Katz ile Eylül ayı başında yaptıkları telefon görüşmesine atıfta bulunarak enerji iş birliği konusunda daha önce yaptıkları görüşmelere dikkat çekti. Bu görüşmeler 19 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu zirvesi çerçevesinde Türk ve İsrail heyetleri arasında yapılan toplantıda da devam etmişti. İsrail Enerji Bakanlığı'ndan üst düzey bir kaynak Al-Monitor'a ziyaretin gerçekleşeceğini doğruladı ancak tarihin henüz kesinleşmediğini söyledi. Geçen ay AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu zirvesi sırasında ilk kez resmi olarak bir araya gelmişti. İsrail başbakanının yakın zamanda Ankara'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

Öncelik Avrupa'ya İsrail gazını ulaştırmak

Türkiye uzun zamandır İsrail doğalgazını Akdeniz'de bir kısmı açık denizden geçecek bir boru hattıyla Avrupa'ya taşımayı hedefliyor. Haziran ayında göreve atanmasının ardından konuşan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin İsrail doğalgazını Avrupa'ya taşıma niyetini Ankara'nın önceliklerinden biri olarak göstermiş ve yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik boru hattının bu işi göreceğini söylemişti. Kıbrıs, özellikle de önerilen boru hattı için bir geçiş noktası olarak oynadığı önemli rol nedeniyle bu tür planların hayata geçirilmesinin önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor.

Rafa kalkan EastMed yeniden gündeme gelebilir

İsrail, Yunanistan, Kıbrıs ve Mısır daha önce Mısır ve İsrail gazını Türkiye'yi bypass eden bir açık deniz boru hattı üzerinden Avrupa'ya taşıyacak bir proje hazırlamıştı. Ancak EastMed olarak adlandırılan proje, Washington'un maliyetle ilgili gerekçeleri öne sürerek desteğini çekmesinin ardından rafa kaldırılmıştı. Ancak bu olasılık İsrail için hala gündemde gibi görünüyor. Geçtiğimiz ay Kıbrıs'a bir günlük bir ziyaret için giden Netanyahu, İsrail gazının Avrupa'ya ihracatı için iki olasılığı görüşeceğini söyledi: East Med boru hattı ya da Kıbrıs'ta bir sıvılaştırma tesisi ve gazın denizaltı boru hattı yerine gemilerle taşınması.