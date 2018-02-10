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EPDK 13 şirkete lisans verdi

EPDK, elektrik ve petrol piyasalarında faaliyet gösterecek 13 şirkete lisans verdi.

EPDK 13 şirkete lisans verdi
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik ve petrol piyasalarında faaliyet gösterecek 13 şirkete lisans verildi.

EPDK'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek için başvuran 9 şirkete üretim lisansı verildi. 1 şirketin üretim lisansı sonlandırıldı.

Petrol piyasasında ise 2 şirkete depolama, 1 şirkete madeni yağ ve 1 şirkete de dağıtıcı lisansı verildi. 2 şirketin depolama, 1 şirketin iletim ve 1 şirketin ise dağıtıcı lisansı iptal edildi.

Kaynak: AA

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