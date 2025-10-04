EPDK 7 şirkete lisans verdi: 3 sonlandırma, 1 iptal kararı Resmi Gazete’de

Enerji piyasasında lisans trafiği hız kazandı. EPDK’nın yayımladığı son kararlara göre, elektrik piyasasında 7 yeni lisans verildi, LPG piyasasında bir lisans sona erdirildi. Petrol piyasasında ise bir şirkete ihrakiye teslimi lisansı sağlanırken iki şirketin lisans süresi uzatıldı.

Elektrik piyasasında yeni lisanslar

EPDK, elektrik piyasasında faaliyet gösterecek 7 şirkete yeni lisans verirken, aynı piyasada eskinin devamı niteliğinde bir şirkete de üretim lisansı sağladı. Yeni lisanslarla birlikte enerji üretim kapasitesinde artış bekleniyor.

LPG ve petrol piyasalarında düzenleme

Kurumun ilanına göre LPG piyasasında bir lisans sona erdirildi. Petrol piyasasında ise bir şirkete ihrakiye teslimi lisansı verildi, iki şirketin lisans süresi uzatıldı. Bu adımlar enerji piyasasında faaliyet gösteren firmalar arasındaki dengeyi korumayı amaçlıyor.

Sonlandırma ve iptal kararları

EPDK ayrıca üç şirketin lisansını sonlandırırken bir şirketin lisansını iptal etti. Tüm kararlar Resmî Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.