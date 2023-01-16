EPDK’dan 40 şirkete ceza

Faiziyle 11 milyar TL’yi aşan bu miktarın, maliyet düşüşü olarak doğrudan tüketicilerin faturasına yansıtılacağı belirtildi. EPDK’dan yapılan açıklamada Azami Uzlaştırma Fiyat mekanizmasına ilişkin bilgi verilerek şöyle denildi:

“Bilindiği üzere özellikle son aylarda uluslararası piyasalarda yaşanan olağanüstü maliyet artışlarının ülkemizde arz güvenliğini sekteye uğratmaması ve tüketicilerimizin de bu maliyet artışlarından korunması için Azami Uzlaştırma Fiyat (AUF) mekanizması kurumumuz tarafından uygulamaya alınmıştır. Geçici süre ile uygulanacak bu mekanizma pek çok Avrupa ülkesi tarafından da devreye alınmaktadır. 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren uygulanan ve Ekim ayında 6 ay için daha uzatılan AUF mekanizmasının da katkısı ile hiçbir santral kapatılmamış, enerji arz güvenliğimiz sekteye uğramamıştır. Kurumumuz bu süreçte fiyat hareketlerini titizlikle takip etmekte, AUF kapsamında gerekli müdahaleler ivedilikle yapılmaktadır. Sabit fiyatlı olan ve tüketicileri koruduğu için AUF kapsamına alınmayan ikili anlaşmalar da EPİAŞ’a sunularak güvence altına alınmıştır.” Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: “Perşembe günü yapılan toplantıda kurulumuz; bu anlaşmalar kapsamında sehven ya da kasıtlı olarak EPİAŞ’a yapılan gerçek dışı bildirimler sebebi ile 40 şirket hakkında idari soruşturma açılmasına ve 10 milyar 208 milyon 222 bin 680 TL’nin geri ödenmesine karar vermiştir. Faiziyle birlikte 11 milyar TL’yi aşan bu meblağ AUF mekanizmasının doğası gereği maliyet düşüşü olarak doğrudan tüketicilerimizin faturasına yansıtılacaktır.”