EPDK'dan elektrik fiyatları açıklaması

03 Ekim 2018

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik fiyatlarındaki artışa ilişkin olarak, "Enerjide fiyatlama yaparken maliyetleri göz önünde bulunduruyoruz. Bu tarifeleri hem kamu şirketlerinin hem de özel sektörün maliyetlerini göz önünde bulundurarak düzenliyoruz." dedi.

Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclisi tarafından düzenlenen Akaryakıt Sektör Çalıştayı'ndaki konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

EPDK'nin fiyat değişikliklerinde ilk hedefinin tüketicinin olabildiğince az etkilenmesi olduğunu ifade eden Yılmaz, fiyat artışlarında maliyetleri incelediklerini ve elektrik gibi önemli bir ihtiyacın karşılanması için de bu faaliyetin ekonomik açıdan sürdürülebilir olması gerektiğini anlattı.

Yılmaz, enerji yönetimi olarak bu dengeyi sağlamak için çaba sarfettiklerini vurgulayarak, "Enerjide fiyatlama yaparken maliyetleri göz önünde bulunduruyoruz. Bu tarifeleri hem kamu şirketlerinin hem de özel sektörün maliyetlerine bakarak düzenliyoruz. Unutmayalım, en pahalı enerji olmayan enerjidir." ifadelerini kullandı.

Fiyat artışı kararlarında tüketici ve üretici dengesini korumak için tüm verileri incelediklerini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Dağıtım şirketlerimiz, üretim şirketlerimiz bu yükümlülüklerini yerine getiremeyecek şartlarda olursa, Allah korusun Türkiye'nin 30-40 sene önceki sıkıntılara geri dönmesine neden olur. Şu anda o şartlar yok ve biz hesaplarımızı yaparken sürdürülebilir enerji politikasını gözetiyoruz ve tüketiciler enerjiden en verimli şekilde nasıl faydalanır, bunun hesabını yapıyoruz. Dolayısıyla bu zamlar astronomik zamlar değil. İçinde bulunduğumuz şartlara göre alınmış kararlar. Kurun maliyetlere etkisi var, doğalgaz bu fiyata endeksli ve elektrik üretimindeki önemi göz önünde bulundurulduğunda birçok enstrüman olduğunu görebiliriz. Biz bu enstrümanların hepsini göz önünde bulundurarak tarifeleri yapıyoruz."

Elektrik fiyatlarına 1 Ekim'den itibaren konutlarda yaklaşık yüzde 9, sanayide ise yaklaşık yüzde 18,5 zam yapılmıştı.

Akaryakıtta devlet ciddi fedakarlık yapıyor

Yılmaz, akaryakıt sektöründe devletin ciddi bir fedakarlık gösterdiğini belirterek, "Uluslararası fiyatlarda yaşanan değişikliklerle oluşacak etkiden tüketiciyi korumaya çalışıyoruz. Birkaç sene önce 40 dolar seviyelerinde olan petrol fiyatlarının 80 doların üzerine çıktığını görüyoruz. Vergiden de yapılan fedakarlık belli bir limit çerçevesinde olabiliyor ama vergiyi aşan hususlar var, verginin dışındaki ham petrole gelen zamlar, doların yükselmesi fiyatlar üzerindeki baskıyı artırıyor." diye konuştu.