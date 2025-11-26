Equinor’dan fosil yakıt hamlesi: 250 petrol ve gaz kuyusu açacak

Devlet destekli enerji şirketi Equinor, Norveç kıta sahanlığındaki üretimi korumak için önümüzdeki on yılda 250 arama kuyusu açacağını açıkladı.

Şirket, yaşlanan sahalarda üretim düşüşünü telafi etmek amacıyla her yıl 60 milyar Norveç kronu (249 milyar TL) yatırım yapmayı hedefliyor. CEO Anders Opedal, bunun “alışıldık bir iş planı olmadığını” ve Norveç tarihindeki en büyük sanayi programlarından biri olacağını söyledi.

Yeşil enerji beklentileri geri çekildi

Opedal, karbon yakalama ve depolama ile yüzer rüzgâr gibi düşük karbon teknolojilerinin beklenenden yavaş ilerlediğini kabul etti. Şubat ayında Equinor, yenilenebilir enerji harcamalarını 2027’ye kadar 5 milyar dolara (212 milyar TL) düşürdüğünü duyurmuş; 2030 temiz enerji kapasitesi artış hedefini de aşağı çekmişti. Buna rağmen şirket, teknolojilere olan inancını sürdürdüğünü belirtiyor.

Hukuki engelle karşı karşıya

Equinor, 10 yılın sonunda günlük petrol üretimini 2,2 milyon varile çıkarmayı amaçlıyor. Şirket, Birleşik Krallık’ta Shetland açıklarındaki Rosebank sahasını geliştiriyor. Ancak proje, yanma kaynaklı “kapsam 3” emisyonların dikkate alınmaması nedeniyle hukuki engelle karşı karşıya. Bu tablo, Equinor’un fosil yakıt odaklı stratejisinin tartışmaları da beraberinde getirdiğini gösteriyor.