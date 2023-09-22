Güneş tarlası 2 milyon eve ışık, koyunlara otlak olacak

Hamide HANGÜL

Kalyon Enerji, Konya Karapınar’daki güneş enerji santrali sahasını küçükbaş hayvanların otlaması için kullanımına açtı. Pilot çalışması 600 koyun otlatmasıyla tamamlanan 1,1 milyar dolarlık yatırımla kurulan GES sahasında hedef, güneş panellerinin gölgeleme etkisinden faydalanarak çölleşmiş toprağı koyunların otlatılabileceği meraya dönüştürmek.

“Komşu köylere de açacağız”

Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Dr. Murtaza Ata, yenilenebilir enerji yatırımı Karapınar GES’in yüzde 100’ünün devreye girdiğine işaret ederek, “Yılda 3 milyar kilovatsaat elektrik üretiyor. Bu da Türkiye’de tüketilen yıllık elektriğin yaklaşık yüzde 1’ine denk geliyor.

2 milyon nüfuslu bir şehrin elektik ihtiyacın karşılayacak kapasitede. Bu yatırımla yıllık 600 milyon dolar döviz ikamesini karşılamasının yanı sıra, 1.7 milyon ton karbon salınımını azalttık” diye konuştu. Avrupa’nın en büyük güneş enerjisi santrali konumundaki tesiste, ilk kez bir hayvan otlatma uygulamasının da hayata geçirildiğini duyuran Ata, şöyle devam etti: “3,5 milyon panelden oluşan Kalyon Karapınar GES’te, 70 koyun ile başlayan 600 koyuna kadar ulaşan deneme çalışmalarımız tamamlandı.

Ot verimi, sürü davranışları ve koyunların saha ile etkileşimlerini gözlemledik ve olumlu sonuçlar aldık. Alandan en üst seviyede yararlanılması için komşu köylerimizdeki sürü sahiplerimize de sahamızı açacağız. Güneş enerjisi santralimizin bir güneş çiftliğine dönüşmesini teşvik edeceğiz..”

“Vasıfsız arazi yeşil olacak”

Kalyon Karapınar GES’in, yüzey suyu ile örtülü olması ve tuz oranının fazla olması nedeniyle Türkiye’nin en vasıfsız arazisi üzerine kurulduğunu ve Mart 2023 tarihinde tam kapasite hizmete girdiğini anlatan Ata, “Arazi tarımsal üretim ve hayvancılık için elverişli değildi. Ancak zaman içinde toprağın veriminde ve bitkisel çeşitlilikte artış gözlemledik.

Güneş panellerinin gölgelemesi sonucu, mikro iklim oluştu, sıcaklık kontrolü sağlandı ve toprak tabakasının su tutma kapasitesinin artması ile verimi de arttı” dedi. Otlatma pilot uygulamalarını, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile paylaştıklarını açıklayan Ata, “Güneş santrali sahalarının otlak olarak kullanılması için bir çalışma yaptık. Bunu bir rapor haline getirdik.

Bu raporu, Tarım Bakanlığına da sunacağız. Hem güneş santrali kapasitemiz artsın, hem de hayvancılık daha çok desteklensin. Türkiye’de mera ve otlatma üzerine çalışan sivil toplum örgütleri, girişimler ve kurumlarla iş birlikleri geliştirmek için görüşmelere başladık" ifadelerini kullandı.

Güneş ve rüzgara 1.8 milyar dolar yatırım

Kalyon Enerji’nin önümüzdeki beş yılda güneş ve rüzgar enerjisine 1 milyar 800 milyon dolar yatırım yapacağını açıklayan Dr. Murtaza Ata, “Bizim güneş ve rüzgarda kesinleşmiş toplam yatırımlarımız, rüzgarda 1 milyar 400 milyon dolar, güneşte 350 milyon dolar. Güneye yapacağımız 350 milyon dolar yatırımın 270 milyon dolarını İngiltere Eximbank finanse edecek. Güneş yatırımlarımız Niğde Bor, Gaziantep ve Şanlıurfa’da söz konusu. Toplam 400 megavat kurulu güçte olacak” dedi.

"Hava ve güneşten yeşil amonyak üreteceğiz"

Rüzgar için Trakya, Sivas ve Bilecik’te de yatırım yapacaklarını açıklayan Murtaza Ata, planladıkları yatırımları da şöyle açıkladı: “Hazırlık yaptığımız projeler var. Mesela yeşil amonyak. Amonyak azot gübresinde kullanılıyor. O olmadan tarım yapılmaz. Üretimi 6 kat artırıyor. Azot gübresi bugün yüzde 100’e yakın bir oranda fosil yakıttan üretiliyor. Biz onu tamamen güneşten ve havadan üreteceğiz. Karbon salınımını yok eden yatırımlar bunlar” dedi.

Kalyon PV TOPCON İle seri üretime geçiyor

Kalyon PV, TOPCON İle seri üretime geçiyor Güneş enerjisi alanında teknoloji üssü olarak faaliyet gösteren Kalyon PV, yüksek verimli TOPCON teknolojisi ile ürettiği panellerinin seri üretimine yakın zamanda başlamayı planlıyor. Firmanın yüksek kalite standartları çerçevesinde gerçekleşen sertifikasyon sürecinin ardından seri üretime geçilerek, güneş enerjisi santralleri (GES) projelerinde kullanılabilecek.

Kalyon PV’nin 16. EIF Gaziantep Enerji Fuarı’nda görücüye çıkardığı paneller sektör ve güneş yatırımcılarından büyük ilgi gördü. Yenilenebilir enerji teknolojileri geliştiren Kalyon PV, dünyada güneş paneli üretimi alanında en yeni teknolojilerden biri olan TOPCON güneş panellerini, tamamen yerli ve milli kaynaklarla üretecek. Kalyon PV’nin çift yüzeyli (bifacial) olarak ürettiği TOPCON paneller, ön yüzeyinin yanı sıra zeminden yansıyan güneş ışığını elektriğe dönüştüren arka yüzey kazancıyla, güneşten elde edilen verimi artırıyor. TOPCON teknolojili güneş panelleri, 550-580 Wp (vat pik) aralığında enerji üretim kapasitesine ve yüzde 22,38 modül verimliliğine sahip.