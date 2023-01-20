Günlük doğalgaz tüketimi azaldı

BOTAŞ eski Genel Müdürü Gökhan Yardım, “Tüketimde ciddi bir düşüş söz konusu, bütçe açığının azalmasının ardında bu düşüş var. Doğalgaz fiyatları da arzın azalması paralelinde düşüyor” dedi. Gökhan Yardım, Avrupa’da da mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklar nedeniyle beklenen tüketim rakamlarına ulaşılmadığını, arzdaki bu düşüşün gaz fiyatlarını son 16 ayın en düşük seviyesine çektiğini anlattı.

Yardım, “Avrupa doğalgaz fiyatları Eylül 2021 fiyatları seviyesine düştük. Bulgaristan'ın Bulgargaz’ı Şubat ayında fiyatları yüzde 24,5 indireceğini ilan etti. Türkiye’de de bu düşüşün fiyatlara şubat ve martta yansımasını bekliyoruz” ifadesini kullandı.