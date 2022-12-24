Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 621 megavatsaatle 11.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 632 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 910 bin 410 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 932 bin 92 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,9 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 25,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,8 ile linyit santralleri izledi.

Dün 6 bin 352 megavatsaat elektrik ihracatı, 28 bin 34 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.