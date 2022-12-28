Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri belli oldu

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 547 megavatsaatle 11.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 20 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 876 bin 175 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 898 bin 512 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,7 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 25,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,2 ile linyit santralleri izledi.

Dün 8 bin 532 megavatsaat elektrik ihracatı, 30 bin 868 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.