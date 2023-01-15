Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri belli oldu

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 777 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 617 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 865 bin 323 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 883 bin 531 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,8 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 27,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,6 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 8 bin 423 megavatsaat elektrik ihracatı, 26 bin 506 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.