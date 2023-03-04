Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 872 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 486 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 858 bin 600 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 868 bin 456 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,8 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,5 linyit santralleri izledi.

Dün 6 bin 940 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 797 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.