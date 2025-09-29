Ham petrol ve doğal gaz ithalatında artış, üretim ve stoklarda büyüme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yayımladığı Temmuz 2025 Piyasa Sektör Raporu’na göre, ham petrol ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,75 artışla 2 milyon 922 bin ton oldu. Toplam petrol ithalatı ise yüzde 11,95 artarak 4,85 milyon tona ulaştı. Motorin ithalatında da yüzde 9,5’lik bir artış görüldü.

Üretim ve ihracat verileri

Rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 8,65 artarak 3,54 milyon tona çıktı. Motorin üretimi yüzde 9,36 artarken, benzin üretimi yüzde 2,55, havacılık yakıtları ise yüzde 0,34 yükseldi. Denizcilik yakıtı üretimi ise yüzde 19,40 oranında azaldı.

İhracatta ise farklı tablo dikkat çekti. Motorin ihracatı yüzde 666 gibi rekor bir artış gösterirken, havacılık yakıtı ihracatı da yüzde 17,7 yükseldi. Buna karşılık benzin ihracatı yüzde 21,6, denizcilik yakıtı ihracatı ise yüzde 23,3 oranında geriledi.

İç satışlarda yükseliş

Yurt içi petrol ürünleri satışları yüzde 7,95 artışla 3,2 milyon tona çıktı. Benzin satışları yüzde 21,03 artarak 558 bin tona ulaştı. Motorin satışlarında ise yüzde 6,7 oranında artış yaşandı.

Doğal gaz ithalatı yükseldi

Doğal gazda da Temmuz ayında artış kaydedildi. Geçen yıl 3,60 milyar Sm³ olan ithalat, bu yılın aynı ayında yüzde 8,47 artışla 3,91 milyar Sm³ oldu. Bunun 279 milyon Sm³’ü LNG, 3,63 milyar Sm³’ü ise boru hattı gazı olarak gerçekleşti. LNG alımı Cezayir’den yapılırken, boru gazı Azerbaycan, İran ve Rusya’dan temin edildi.

Üretim ve stoklarda artış

Doğal gaz üretimi yüzde 37,7 artarak 278,55 milyon Sm³’e yükseldi. İhracat yüzde 1,93 düşüşle 165 milyon Sm³’e inse de tüketim yüzde 7,49 artarak 3,53 milyar Sm³’e ulaştı. Stoklar ise yüzde 13,35 artışla 4,31 milyar Sm³ seviyesine çıktı.