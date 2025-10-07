IEA küresel enerji büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), “Renewables 2025” başlıklı yıllık raporunda, yenilenebilir enerji kapasitesine ilişkin küresel büyüme tahminini düşürdü.

Ajans, güneş enerjisindeki rekor artışa rağmen ABD ve Çin’deki zayıf beklentiler nedeniyle 2030 yılına kadar küresel yenilenebilir enerji büyüme öngörüsünü geçen yılki tahminine kıyasla 900 gigawatt (GW) azalttı.

2030’a kadar 4.600 GW artış beklentisi

Rapora göre küresel yenilenebilir enerji kapasitesi 2030’a kadar 4.600 GW artacak. Bu rakam, Çin, Avrupa Birliği ve Japonya’nın mevcut toplam elektrik üretim kapasitelerinin birleşimine denk geliyor.

Güneş enerjisi fark yaratıyor

IEA, güneş enerjisinin önümüzdeki beş yılda küresel yenilenebilir kapasite artışının yaklaşık yüzde 80’ini oluşturacağını belirtti.

Düşük maliyetler, hızlanan izin süreçleri ve yatırımcı ilgisi, güneş enerjisini yenilenebilir dönüşümün lideri konumuna taşıyor. Rüzgar, hidroelektrik, biyoenerji ve jeotermal ise bu büyümeyi takip edecek.

Jeotermal kurulumlarda tarihi zirveler bekleniyor

ABD, Japonya, Endonezya ve bazı gelişmekte olan ülkelerde jeotermal enerji yatırımlarının tarihi seviyelere ulaşacağı öngörülüyor.

IEA, özellikle Asya, Orta Doğu ve Afrika’daki gelişmekte olan ekonomilerde maliyet rekabetçiliği ve artan politika desteği sayesinde yenilenebilir enerji büyümesinin ivmeleneceğini vurguladı.

Hindistan öne çıkıyor

Rapor, Hindistan’ın Çin’in ardından dünyanın ikinci en büyük yenilenebilir enerji büyüme pazarı olmaya hazırlandığını gösteriyor. Ülkenin 2030 hedeflerine rahatlıkla ulaşması bekleniyor.

Fatih Birol: Güneş enerjisi büyümenin itici gücü olaca

IEA İcra Direktörü Fatih Birol, “Güneş enerjisi, önümüzdeki beş yılda dünyanın yenilenebilir enerji kapasitesindeki artışın yaklaşık yüzde 80’ini oluşturacak” dedi. Birol, rapordaki aşağı yönlü revizyonun temel nedeninin ABD ve Çin’deki politika değişiklikleri olduğunu ifade etti.

Politika belirsizlikleri büyümeyi gölgeliyor

IEA, ABD ve Çin’deki sübvansiyon politikalarının belirsizliği ve yatırım süreçlerindeki yavaşlamanın küresel yenilenebilir enerji büyüme temposunu olumsuz etkilediğini belirtti.