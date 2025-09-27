IKBY’de petrol ihracatı yeniden başladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) petrol sahalarından ihracata yeniden başlandı.

Irak resmi haber ajansı İNA ve Erbil merkezli Rudaw televizyonunun aktardığına göre, Fişhabur petrol sahasında yapılan toplantıda IKBY heyeti, Irak merkezi hükümeti ve petrol şirketleri arasında mutabakata varıldı.

Toplantının ardından petrol ihracatının yeniden başladığı bildirildi.

Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nda akış

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, IKBY’de üretilen petrolün Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı üzerinden sevk edileceğini açıklamıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’dan da konuyla ilgili açıklama geldi.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “6 Şubat 2023’te yaşanan depremler nedeniyle geçici süreyle kapalı kalan ve 4 Ekim 2023 tarihinde BOTAŞ tarafından operasyona hazır hale getirilen Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’ndan bu sabah saat 07.07 itibarıyla petrol akışı yeniden başlamıştır” ifadelerini kullandı.