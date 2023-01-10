İran gazda kesintiyi arızaya bağladı

Kerim ÜLKER

2021 yılı verilerine göre İran, Rusya ve Azerbaycan’ın ardından 5.5 milyar metreküplük ithalatla üçüncü ülke konumundaydı. İran, bu rakamla yüzde 11.6’lık bir paya sahip oldu. Bu bilgileri vermemin nedeni geçmiş yıllarda yaşanan doğalgaz kesintisinin tekrar nüksetmesi. Önce size 7 Ocak’ta Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş’den (BOTAŞ) gelen açıklamayı hatırlatmak, ardından da İran’ın gerekçesini sunmak isterim. BOTAŞ’ın üç gün önce internet sitesinde yer alan duyuruda, “Ülkemize Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gazın, İran iletim şebekesinden kaynaklı bir arıza nedeniyle 1 Ocak 2023’ten itibaren yüzde 70 oranında eksik teslimat yapılacağı bildirilmiştir. Arızanın kısa sürede giderilmesi için İranlı muhataplarımız nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur” denildi.

Açıklama Botaş’tan sonra geldi

BOTAŞ’ın açıklamasının hemen ardından Tahran Yönetimi, ilginç bir duyuruda bulundu. İran Ulusal Gaz şirketi (NIGC), ülkenin kuzeyindeki gaz iletim tesislerinden birinde teknik bir arızanın meydana geldiğini açıkladı. İran’daki haber ajansı Shana’nın NIGC’tan edindiği bilgilerde arızanın olduğu tesis ismi verilmedi.

“Soğuk hava geliyor, dikkatli olun” uyarısı

Ülkenin kuzeybatısındaki iletimin kısıtlamalarla karşı karşıya olduğu duyuruldu. Hem haber ajansı Shana, hem de devlet enerji şirketi NIGC, o hattın Türkiye’yi beslediğini açık açık yazmazken arızanın tamamen çözülene kadar ülke içindeki ve dışındaki tüketiciler için gaz tüketimi ve dağıtımının sorunlarla karşılaşacağını ifade etti. Ancak açıklamanın dikkat çeken tarafı ise İran halkına yaptıkları duyuruydu. Açıklamada özetle, “Önümüzdeki günlerde bir soğuk hava dalgasıyla karşılaşılacağı, bu durumun ülke geneline yayılacağı” kaydedildi.

Geçen yıl da yine ocak ayında benzer bir sorunun yaşanması da akıllarda soru işareti doğuruyor şüphesiz. Geçen yıl hatırlanacağı üzere İran Milli Gaz şirketi teknik bir arıza sebebiyle yine Gürbulak giriş noktasından Türkiye’ye doğalgaz arzını 10 günlüğüne durdurmuştu.