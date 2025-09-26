İran ile Rusya arasında 25 milyar dolarlık nükleer santral anlaşması

İran ile Rusya arasında dört nükleer santral ünitesinin inşası için 25 milyar dolarlık anlaşma yapıldı. İran basınında yer alan haberlere göre anlaşma, Moskova’da düzenlenen Dünya Atom Haftası (WAW) kapsamındaki "Atom Expo 2025" fuarında imzalandı.

Törende İran adına Hormoz Şirketi temsilcisi Naser Mansur Şeriflu, Rusya adına ise Rosatom’a bağlı REP Şirketi temsilcisi Dmitry Shiganov imza attı. Anlaşmanın, iki ülke arasında barışçıl nükleer enerji alanındaki iş birliğini geliştirmeyi hedeflediği belirtildi.

Toplam kapasite 5 bin 20 megavat olacak

Haberde, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde 500 hektarlık bir alana kurulacağı belirtilen santrallerin her birinin bin 255 megavat elektrik üreteceği, toplam kapasitenin ise 5 bin 20 megavata ulaşacağı açıklandı. Ayrıca projenin mühendislik çalışmaları, çevresel incelemeleri ve saha hazırlıklarının bir kısmı tamamlandığı, kalan çalışmaların ise sürdüğü aktarıldı.

Daha önce mutabakat zaptı imzalanmıştı

Geçtiğimiz Çarşamba günü de Moskova’da, Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev arasında bir mutabakat zaptı imzalanmıştı. Rosatom, yaptığı açıklamada İran’da küçük nükleer santrallerin inşası konusunda mutabakata varıldığını duyurmuş, ancak santral sayısı hakkında ayrıntı vermemişti.