İsrail-Hamas anlaşması sonrası petrol fiyatları düşüşte

Haftanın son işlem gününde petrol fiyatları, jeopolitik risklerin azalmasıyla hafif düşüş kaydetti.

Brent ham petrolün varil fiyatı 27 sent düşüşle 64,95 dolar, ABD Batı Teksas (WTI) ham petrolü ise 21 sent gerileyerek 61,29 dolar seviyesinde işlem gördü.

Haftalık bazda bakıldığında ise her iki gösterge petrol türü de yaklaşık yüzde 1 değer kazancını korudu.

Analistlerden değerlendirme: Odağımız artık arz fazlasına kaydı

ANZ analisti Daniel Hynes, Gazze ateşkes planının iki yılı aşkın süredir petrol arz riskini besleyen çatışmanın sona erdirilmesi açısından büyük bir adım olduğunu belirtti.

Hynes, “Bu anlaşma, OPEC üretim kısıtlamalarını gevşetmeye devam ederken odağın yaklaşan petrol fazlasına kaymasına neden oldu” ifadelerini kullandı.

OPEC+ üretim kararı fiyatları dengeledi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin (OPEC+) pazar günü kararlaştırdığı, beklenenden daha küçük Kasım ayı üretim artışı, arz fazlası endişelerinin bir kısmını hafifletti.

BMI analistleri, “Piyasaların ham petrol arzında keskin bir artış beklentileri, önemli ölçüde daha düşük fiyatlarda kendini göstermedi” değerlendirmesini yaptı.

ABD’de hükümet kapanışı endişesi

Yatırımcılar ayrıca, uzun süren bir ABD hükümet kapanışının Amerikan ekonomisini zayıflatabileceği ve dünyanın en büyük ham petrol tüketicisinde talebi azaltabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Uzmanlara göre, bu durum önümüzdeki dönemde fiyatlardaki volatilitenin artmasına neden olabilir.