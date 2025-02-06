İzmir'de yapılacak jeotermal kaynak ihalesinin tarihi açıklandı
İzmir'de 40 jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsat sahasının ihaleye çıkmasına yönelik ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.
İzmir'de 40 jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsat sahasının ihaleye çıkmasına yönelik ilana göre, İzmir'in Menderes, Aliağa, Foça, Selçuk, Kiraz, Ödemiş, Tire, Karşıyaka, Bergama, Kemalpaşa, Menemen, Torbalı ilçelerinde bulunan 39 jeotermal kaynak arama sahasının ve Torbalı ilçesinde yer alan 1 jeotermal kaynak işletme sahasının ihalesi açık artırma usulüyle yapılacak.
İhaleler, 18 Şubat 2025'te İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.