İzmir’de ‘yenilenebilir enerji fuarı’ düzenlenmeli

14 Kasım 2018

Beyza COŞKUNTÜRK

İZMİR- Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) Meclis Üyesi Özkan Mucuk, 1923 yılında milli ekonominin temellerini atmak için yapılan 1. İktisat Kongresi’nde kendisine kongreler ve fuarlar şehri olma hedefi koyan İzmir’de enerji fuarı olmadığını belirterek, bunun İzmir için bir eksiklik olduğunu söyledi.

Bugüne kadar enerji fuarına dair atılan tek adımın 2017 yılındaki İzmir Enternasyonal Fuarı’nın temasının enerji olarak seçilmesiyle atıldığını ifade eden Mucuk, “Düzenlenen bu fuarda yer alan EBSO ve İzmir Sanayici İşadamları Derneği (İZSİAD) stantlarında 10 gün boyunca yapılan bilgilendirme çalışmalarında İzmir’in enerji ile ilgili bir fuara elzem derecede ihtiyacı olduğunu gördük. İZSİAD Yönetim Kurulu ile fuar sırasında standımızda yaptığımız bir toplantıda konuyu onlara da ilettik. Onlar da bununla yakından ilgilenip konuyu İZFAŞ’a taşıdılar. Çeşitli çalışmalar yapıldı. Geçen sene Ankara’da düzenlenen Enerji Kongresi ve Fuarı’na gidip incelemelerde bulunduk.” dedi.

Bu çalışmaların sonucu olarak, 2019 yılı Eylül ayı içerisinde İzmir’de enerji ile ilgili bir fuarın yapılmasının hedef olarak konduğunu dile getiren Mucuk, “Yenilenebilir enerji fuarı İzmir’e büyük katkı sağlayacak. 2019 yılı Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerin etkisi ile yapılması planlanan bu fuarın ötelenmemesi gerekiyor. İş dünyası ve sanayiciler bu fuarı desteklemeli. Bizler için bu fuar gerçekten yenilenebilir enerjide farkındalık yaratmak ve yeni iş modelleri, yatırım fırsatları yaratılması için son derece önemli.” şeklinde konuştu.

Türkiye enerjide başı çekebilir

Yenilenebilir enerjinin son birkaç yılda Türkiye’nin gündeminde olduğunu ifade eden Mucuk, “Dünyada nüfusun hızlı gelişmesi ve sanayinin büyümesine orantılı olarak elektrik ihtiyacı artıyor. Dünya yenilenebilir enerji kaynaklarına ihtiyaç duyuyor. Bu kapsamda çeşitli enerji kaynaklarına yönelen ülkeler var. Türkiye 360 gün güneş alan bir ülke olarak çok avantajlı bir konumda. Başta güneş enerjisi olmak üzere, tüm kaynaklarımızı kullanmayı öğrenir ve farkındalık yaratırsak enerjide başı çekebiliriz.” ifadesini kullandı.

Mucuk, Türkiye’nin elektrik ihtiyacını kendisinin karşılaması için önünde herhangi bir engelin olmadığını, ülkemizde ve bölgemizde yenilenebilir enerji kaynakları zenginliğinin, bu hedefe ulaşmakta avantaj olduğunu, sadece; yenilenebilir enerji konusunda mevzuatların kolaylaştırılarak zaten artan maliyetler ile beli bükülen sanayicinin ve yatırımcıların önünün açılması gerektiğini sözlerine ekledi.