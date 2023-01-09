Karadeniz gazı için çalışmalarda sona yaklaşılıyor

Denizde, deniz iletim hatlarında, deniz tabanında ve kara üretim tesislerinde yürütülen çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen Bilgin, Karadeniz gazını Mart 2023’te kullanıma sunma hedefi için yoğun gayret içerisinde olduklarını vurgulayarak, “Planlanan çalışmalarda bir aksaklık yok. Çalışmaların son aşamasına yaklaştık. En son tesisin devreye alınmasıyla ilgili fonksiyon testleri aşama aşama uygulanıyor” diye konuştu.

Türkiye’nin büyük bir enerji ihtiyacı olduğuna işaret eden Bilgin, “Üretimimizin tüketimimizi karşılama oranı ham petrolde yüzde 10’larda, doğal gazda ise yüzde 1’lerin altında. Türkiye’nin aslında enerji girdileriyle, enerji girdilerine ödediği maliyetlerle beraber, ayağındaki prangalardan yeni keşiflerle birlikte kurtulabilme imkanı var” değerlendirmesinde bulundu. Bilgin, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi’nin Avrupa’nın en büyük gaz işleme tesislerinden biri olduğunu, 7/24 saat çalışarak 10 ay gibi kısa bir sürede birçok sistemin devreye alındığını, artık üstyapının son işlemlerinin yürütüldüğünü söyledi. Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi’nde Türk teknisyen ve mühendislerinin yoğun emeği olduğuna değinen Bilgin, “Dolayısıyla endüstri açısından da bir ilk olacak. Bu süreci aslında Türk mühendisi ve teknisyenleri beraberce hazırlamış olacağız. Burada çok önemli bir bilgi birikimi, önemli bir endüstriyel tecrübe kazanılmış ve millileşmiş durumda. Burada elde ettiğimiz birikimle beraber yurt dışında bazı başka işler yapma şansımız da var” diye konuştu. Bilgin, bu yönde dünyanın değişik petrol şirketlerinden ve bölgelerden talepler aldıklarını sözlerine ekledi.