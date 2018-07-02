Kerkük petrolü Ceyhan'dan ihraç edilecek
Irak, Kerkük petrolünün Ceyhan limanından ihracatına tekrar başlamak için Türkiye ve Irak Kürt yönetimiyle görüşüyor.
Irak Petrol Bakanı Jaber el Luaibi, Kerkük petrolünün Ceyhan limanından ihracatını tekrar başlatmak için Türkiye ve Irak Kürt yönetimi ile görüşmeler sürdürdüklerini açıkladı.
Irak'ın el Sabah gazetesinde bugün yer alan habere göre, Luaibi "İhracatlara yeniden başlama kararı, görüşmelerin sonuçlarına bağlı olacak." dedi.
Luaibi, Kerkük petrol sahasından gelen üretiminin halen günde 220 bin varil olduğunu ve bunun tamamının yerel rafinerilere yönlendirildiğini söyledi.