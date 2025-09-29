Kuzey Irak petrolü yeniden akıyor! Petrol fiyatları arz endişeleriyle geriledi

Petrol fiyatları haftanın ilk işlem gününde düşüş gösterdi. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin, Türkiye’nin Ceyhan Limanı’na giden boru hattı üzerinden yaklaşık 2,5 yıl aradan sonra yeniden petrol ihracatına başlaması ve OPEC+’nın Kasım ayında üretimi artırmayı planlaması, piyasada arz endişelerini gündeme taşıdı.

Brent ve WTI geriledi

Brent ham petrol vadeli kontratları 40 sent, yüzde 0,57 düşüşle varil başına 69,73 dolara indi. ABD Batı Teksas petrolü (WTI) ise 43 sent, yüzde 0,7 değer kaybıyla 65,29 dolara geriledi. Bu düşüşlerle birlikte Cuma günkü kazançların büyük bölümü geri verilmiş oldu.

Kritik teknik seviyeler

Analistler Brent petrolü için destek seviyelerini 69,63 ve 68,92 dolar, direnç seviyelerini ise 70,43 ve 70,77 dolar olarak belirtiyor.

Kuzey Irak’tan yeniden ihracat

Kuzey Irak, Türkiye üzerinden günlük 180–190 bin varil ham petrol pompalamaya başladı. ABD’nin de desteklediği bu adımın, kısa süre içinde 230 bin varile ulaşması bekleniyor.

OPEC+ üretim planı

Öte yandan OPEC+’nın yaklaşan toplantısında en az 137 bin varil/gün (bpd) üretim artışını onaylaması bekleniyor. Grup, fiyat artışları arasında pazar payını korumaya çalışsa da hâlâ hedeflerin yaklaşık 500 bin bpd altında üretim yapıyor.

Jeopolitik riskler

Rusya ve İran kaynaklı jeopolitik riskler ise arz tarafında belirsizlik yaratıyor. Geçen hafta Ukrayna’nın Rus enerji altyapısına yönelik drone saldırıları nedeniyle Brent ve WTI yüzde 4’ün üzerinde artış kaydetmiş, Haziran’dan bu yana en güçlü haftalık yükseliş yaşanmıştı. Ayrıca BM’nin İran’ın nükleer programı nedeniyle yaptırımları yeniden devreye alması da bölgedeki gerginliği artırdı.