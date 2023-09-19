Kuzey Irak petrolünde sona yaklaşıldı

Bir tahkim mahkemesinin Bağdat’ın onayı olmadan petrol taşıdığı gerekçesiyle Türkiye’nin Irak’a yaklaşık 1,5 milyar dolar tazminat ödemesine hükmetmesinin ardından Türkiye mart ayı sonunda boru hattından petrol akışını durdurmuştu. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Dışişleri Bakanı Safeen Dizayee’ye göre Türkiye’nin Akdeniz’deki petrol terminali Ceyhan’a giden boru hattının kapatılması şimdiden üreticilere ve hükümet kasasına yaklaşık 5 milyar dolara mal oldu.

Dizayee, tarafların anlaşmazlığı çözebilecek “iki fikir” üzerinde durduklarını ancak devam eden görüşmelerle ilgili ayrıntıları paylaşmayı reddetti ve “Umarım olumlu bir gelişme olur” ifadelerini kullandı. Bağdat ile bir anlaşmanın yakın olup olmadığı sorusuna Dizayee “Muhtemelen hayır. Ancak bir iyimserlik havası vardı. Bağdat’tan döndük, görüşmelerden nispeten memnun görünüyoruz” dedi.