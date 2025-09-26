Kuzey Irak’tan Türkiye’ye petrol akışı yeniden başlıyor

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi bölgesinden Türkiye'ye yapılan ham petrol ihracatının cumartesi günü sabah saat 06.00'da yeniden başlayacağı bildirildi.

Ham petrol akışının yeniden başlaması, bölge ekonomileri için kritik bir gelişme olarak görülüyor.

Türkiye'nin enerji arzı çeşitliliği ve Irak Kürdistan Bölgesi'nin gelirleri açısından büyük önem taşıyan bu hat, küresel enerji piyasalarında da dikkatle takip ediliyor.