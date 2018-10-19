Limak Enerji şirketleri ‘En Yeşil Ofisler’ seçildi

19 Ekim 2018

BURSA – enVision tarafından her yıl farklı sektörlerde gerçekleştirilen ‘En Yeşil Ofis’ Araştırması, 2018 yılında elektrik sektörünü mercek altına aldı. Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile iş süreçlerinde otomasyon sağlayarak kağıt bazlı iş süreçlerini tam entegre bir dijital ortama dönüştüren ve ‘En Yeşil Ofis’ listesinde yer alan elektrik perakende satış ve dağıtım sektöründeki şirketler arasında zirvede yer alan Limak Enerji, çevre dostu yaklaşımlarının meyvesini topladı. Araştırmada birinci olan Limak Enerji Uludağ Elektrik bu çalışma ile birlikte, 7 bin 118 ağacın doğada kalmasını sağladı.

Çevre dostu imajıyla bilinen Limak Enerji Uludağ Elektrik, geçtiğimiz aylarda başlatmış olduğu “Yeşil Dönüşüm Ormanları” Projesi ile de 50 ton kağıda denk gelen 4 bin ağacın doğaya dönmesine öncülük edecek. Listenin ikinci sırasında yer alan UEDAŞ ise 4 bin 525 ağacın doğada kalmasını sağlayarak, sürdürülebilirlik alanında başarılı adımlar atmaya devam ediyor. Kesilmekten kurtarılan ağaçların yanı sıra şirketler, 58 milyon litre su tasarrufu sağladı ve 3 bin 286 ton karbondioksit salınımı ile 232 ton katı atık oluşumunu da engellendi. Böylelikle, genel toplamda 97 milyon adet A4 kağıdının çöpe gitmesi de önlenmiş oldu.

Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac “Geçmişin klasik yönetim teknikleri ile iş süreçlerini yürütmek artık imkansız. Müşteri memnuniyeti için zaman, hız ve kalite olmazsa olmaz kriterler. Dolayısıyla bu noktada Elektronik Belge ve Süreç Yönetim Sistemleri ön plana çıkıyor. Limak Enerji Grubu olarak 2012 yılından bugüne EBYS ile iş süreçlerimizi tam entegre dijital bir platforma taşıdık. EBYS ile iş süreçleri otomatik hale geldi, karar verme süreçleri hızlandı, işlem kuyrukları ve tamamlanma süreleri kısaldı. Elektronik Belge Yönetim Sistemi’nin kuruma sağladığı zaman ve maliyet tasarrufunun yanı sıra çevreye olan katkısını görmek ise bizleri ayrıca mutlu etti. Kağıt ayak izimizi azaltmak adına doğadan aldıklarımızı doğaya geri vermek, tüketimi düşürmek kadar önemli. EBYS sistemi ile de bir orman büyüklüğündeki alanın kesilmesinin önüne geçmiş olmaktan dolayı son derece gururluyuz” dedi.

Limak Enerji Uludağ Elektrik ve Uludağ Elektrik Dağıtım (UEDAŞ) Araştırmayı gerçekleştiren enVision yetkilileri Limak Enerji Grubunu, Bursa’daki Genel Müdürlüğü’nde ziyaret ederek ‘En Yeşil Ofis’ plaketlerini takdim etti.