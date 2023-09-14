LNG piyasasını sarsan grev büyüyor

Chevron'un Avustralya'daki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesislerinde çalışan işçiler, grevlerini büyüterek, saatler süren iş bırakma eylemleri ya da topyekûn grev yapmayı planladıklarını açıkladı. Bu durumun küresel LNG arzının %5'inden fazlasını oluşturan tesislerde üretim kesintisi riskini artıracağı belirtildi.

Gorgon ve Wheatstone tesislerindeki işçiler, Chevron ile görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından altı gündür kısa sürelerle işi bırakma eylemi yapmış sendikalar, muhtemelen çalışmayı tamamen bırakıp bugün itibarıyla şirket üzerindeki baskıyı artıracaklarını söylemişlerdi. Bir sendika yetkilisi, her 12 saatte bir atılacak bir sonraki adımı değerlendireceklerini ifade etti. Goldman Sachs, müşterilerine yolladığı araştırma notunda, 24 saat sürecek grevlerin arz riski oluşturacağını ancak doğalgaz fiyatlarında uzun süreli bir artışa neden olacak şekilde uzun bir kesinti yaşanması ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti.