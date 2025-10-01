Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? LPG’ye zam bekleniyor? Benzin fiyatları ne kadar (1 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla birlikte benzin, motorin ve LPG’de güncel fiyatlar merakla takip ediliyor. Akaryakıt fiyatları, Brent petrol ve döviz hareketliliğinin etkisiyle benzin, motorin ve LPG’de gündemde kalmaya devam ediyor.

Sektör kaynaklarına göre, 3 Ekim Cuma gününden itibaren LPG fiyatlarına 1,18 TL zam yapılacak.

Beklenen zam sonrası LPG fiyatları 28 TL seviyelerine yaklaşacak.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 53.19 TL

Motorin: 54.46 TL

LPG: 26.51 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 53.03 TL

Motorin: 54.31 TL

LPG: 25.88 TL

Ankara:

Benzin: 54.02 TL

Motorin: 55.45 TL

LPG: 26.40 TL

İzmir:

Benzin: 54.35 TL

Motorin: 55.76 TL

LPG: 26.33 TL