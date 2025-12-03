LPG’ye perşembe gününden itibaren zam bekleniyor
Brent petrol ve kurdaki yükselişin etkisiyle LPG fiyatlarına perşembe gününden itibaren 70 kuruşluk zam yapılması bekleniyor.
Brent petroldeki dalgalanma, döviz kurundaki yükseliş ve vergi yüklerinin etkisiyle LPG’de perşembe gününden itibaren fiyat artışı bekleniyor.
Otogaz fiyatlarına 70 kuruş civarında zam bekleniyor. Söz konusu artışın, rafineri fiyatlarının güncellenmesiyle birlikte perşembe gecesinden itibaren pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor.
Akaryakıt fiyatlarında son dönemde küresel petrol piyasasında yaşanan oynaklık ve kur etkisi belirleyici olmaya devam ediyor.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 54.33 TL
Motorin: 55.03 TL
LPG: 27.71 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 54.18 TL
Motorin: 54.88 TL
LPG: 27.08 TL
Ankara
Benzin: 55.19 TL
Motorin: 56.06 TL
LPG: 27.60 TL
İzmir
Benzin: 55.51 TL
Motorin: 56.38 TL
LPG: 27.53 TL