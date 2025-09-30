Moskova’dan kritik rapor: Petrol fiyatlarında COVID sonrası en büyük gerilemeyi yaşayabilir

Rusya Maliye Bakanlığı, 2026 mali politika kılavuz taslağında petrol piyasalarına ilişkin önemli uyarılar yayımladı. Bakanlık, Brent petrol fiyatlarının 2025 ve 2026’da varil başına 60-70 dolar aralığında seyretmesini beklediğini, ancak kısa vadede 50 dolara düşme riskinin güçlendiğini açıkladı.

OPEC+ etkisi ve arz fazlası riski

Bakanlık, 2025 yılında OPEC+ arz kısıtlamalarının hızla gevşemesinin üretimde keskin bir artış yaratabileceğini belirtti.

Bu durumun, talep artışını geride bırakarak arz fazlası oluşturabileceği, özellikle yüksek maliyetli üretim bölgelerinde fiyatlar üzerinde baskı kurabileceği vurgulandı.

Belgede, "Böyle bir senaryoda, 2020 COVID krizinden bu yana ilk kez fiyatlar küresel petrol üretimi üzerinde sınırlayıcı bir faktör olarak hareket edebilir" ifadesi yer aldı.

Brent 67 doların altına geriledi

Brent petrolü, Ocak-Mayıs döneminde yüzde 18 değer kaybettikten sonra Haziran’dan bu yana 70 doların altında işlem görüyor.

Son günlerde OPEC+’nın üretim artırımı beklentileri ve Kuzey Irak’ın Türkiye üzerinden petrol ihracatına yeniden başlamasıyla arz bolluğu endişeleri fiyatları aşağı çekti.

Dün yüzde 3’ün üzerinde gerileyen Brent petrolü bugün yüzde 0,65 kayıpla 67,53 dolardan, Batı Teksas petrolü (WTI) ise yüzde 0,60 düşüşle 63,07 dolardan işlem görüyor.

Teknik seviyeler ve analist yorumları

Teknik analizlere göre Brent petrolde ilk destek seviyesi 67,26 dolar. Bu seviyenin kırılması halinde 66,43 dolara doğru geri çekilme bekleniyor.

Yukarı yönlü direnç ise 68,60 dolar olarak öne çıkıyor. Marex analisti Ed Meir, “OPEC+ hala üretim kotasının altında olsa da piyasalar artan arz konusunda temkinli davranmaya devam ediyor” dedi.

Talep belirsizliği ve uzun vadeli baskılar

Rusya Maliye Bakanlığı ayrıca, elektrikli araçların yaygınlaşması ve yenilenebilir enerjiye yönelişin uzun vadeli olarak petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacağını belirtti.

Öte yandan, ABD’de hükümetin kapanma ihtimali de piyasaları tedirgin ediyor. ANZ analistleri, kapanmanın kritik ekonomik verilerin açıklanmasını geciktirebileceğini ve bu durumun talep görünümünde ek belirsizlik yaratabileceğini ifade etti.