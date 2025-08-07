Motorindeki dev indirim pompaya yansıdı (7 Ağustos 2025 akaryakıt fiyatları)
Akaryakıt fiyatları 7 Ağustos 2025 Perşembe günü itibarıyla güncellendi. Gece yarısından itibaren geçerli olması beklenen dev motorin indirimi pompa fiyatlarına yansıdı. Benzin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin litre fiyatı 51,25 TL ile 52,44 TL, motorin 51.95 TL ile 53.29 TL, LPG ise 25,88 TL ile 26,51 TL arasında satılıyor. Peki motorine ne kadar indirim geldi? İşte 7 Ağustos Perşembe güncel akaryakıt fiyatları ve motorin indirimine dair detaylar...
Akaryakıt fiyatları 7 Ağustos 2025 Perşembe günü itibarıyla yeniden güncellendi. Akaryakıt fiyatlarında görülen bu değişiklik, brent petrol fiyatlarındaki gevşeme ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle gerçekleşti.
Dün sektör kaynaklarından gelen açıklamalar doğrultusunda beklenen motorin indirimi bugün uygulandı.
Motorin fiyatı düştü, benzin ve LPG sabit
Gece yarısı itibarıyla motorin litre fiyatına 1 lira 77 kuruşluk indirim yapıldı. Benzin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.
İşte 7 Ağustos 2025 Perşembe günü güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 51,40 TL
Motorin: 52.07 TL
LPG: 26,51 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 51,25 TL
Motorin: 51.95 TL
LPG: 25,88 TL
Ankara
Benzin: 52,11 TL
Motorin: 52.95 TL
LPG: 26,40 TL
İzmir
Benzin: 52,44 TL
Motorin: 53.29 TL
LPG: 26,33 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?
Akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük açıklanan ürün fiyatları ve döviz kuru verileri esas alınarak hesaplanıyor. Fiyatlar, dağıtım şirketleri tarafından belirli oranlarla il ve ilçelere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.