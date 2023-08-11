Motorine 1 lira 80 kuruş zam geldi
Motorine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 80 kuruş zam geldi.
Haber Merkezi
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor
11 Ağustos 2023 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,80 TL zam geldi.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorinin litresi 38.31 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 36.13 liradan satılıyor.