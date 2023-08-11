  1. Dünya Gazetesi
  2. Enerji
  3. Motorine 1 lira 80 kuruş zam geldi
Takip Et

Motorine 1 lira 80 kuruş zam geldi

Motorine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 80 kuruş zam geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor 

11 Ağustos 2023 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,80 TL zam geldi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorinin litresi 38.31 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 36.13 liradan satılıyor.