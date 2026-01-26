OPEC+ üretimde frene basmaya devam edecek

OPEC+ temsilcileri, pazar günü yapılacak toplantıda önümüzdeki ay petrol üretimini sabit tutma planlarını devam ettirmeyi bekliyor.

Bloomberg News'a göre Suudi Arabistan ve Rusya'nın liderlik ettiği kilit üyeler, yılın başında hızla artırılan üretim sonrası çıktı seviyelerini bu ay da dondurma kararını gözden geçirmek üzere aylık video konferans düzenleyecek. Müzakereler öncesi dört delege politikanın değişmeden kalmasının beklendiğini söyledi, ancak görüşmelerin henüz yapılmadığını belirtti.

Arz kesintisi etkili olabilir

Delegelerden biri, İran ve Venezuela'daki bu ayki çalkantılı olaylara yanıt verme ihtiyacına dair henüz bir işaret olmadığını ifade etti. Buna karşın, önemli bir arz kesintisinin grubun üretimi artırma yönünde yeni adımlar atmasına neden olabileceği kaydedildi.

Petrol fiyatları, İran'daki geniş çaplı protestolar ile Kazakistan ve Rusya'daki arz kesintilerinin etkisiyle bu yıl hafif yükseldi. Brent petrolü, hafta başında varil başına yaklaşık 66 dolar civarında işlem gördü. Ancak bu seviyeler, OPEC+'ın mevsimsel yavaşlamayı yansıttığını söylediği ilk çeyrek üretim duraklaması kararının açıklandığı kasım ayı başındaki fiyatların sadece biraz üzerinde seyrediyor.